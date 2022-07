Litigio Politano-Spalletti | emergono retroscena sull’accaduto

Pubblicità

AreaNapoli.it

Al 77'in piena area tra Theo Hernandez e Osimhen. Dopo un contrasto, il francese vola ... Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (31' st Mertens), Lobotka (37' st Lozano);(22' ...Al 77'in piena area tra Theo Hernandez e Osimhen. Dopo un contrasto, il francese vola ... Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (31' st Mertens), Lobotka (37' st Lozano);(22' ... Politano-Spalletti, litigio dopo la Fiorentina: 'È intervenuto anche Giuntoli' Il rapporto tra Luciano Spalletti e Matteo Politano non è idilliaco. Ne ha parlato Giovanni Scotto nel corso del suo intervento in televisione.Il Napoli si è inserito nella corsa per Ola Solbakken, esterno offensivo classe '98 messosi in luce nell'ultima stagione al Bodo/Glimt.