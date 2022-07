Guerra Ucraina, missile russo su condominio a Chasiv Yar: “15 civili morti e numerosi dispersi, tra loro un bambino di 9 anni” (Di domenica 10 luglio 2022) A Chasiv Yar, nella regione di Donetsk dell’Ucraina orientale, i soccorritori continuano a scavare. Sotto le macerie di un edificio residenziale colpito da un missile Uragan ci sarebbero ancora 27 persone: tra i dispersi anche un bambino di 9 anni. L’attacco ha già provocato la morte di almeno 15 civili. Cinque persone sono state invece salvate. “I soccorritori hanno stabilito un contatto con tre persone rimaste sotto le macerie. Forse ci sono altre 24 persone sotto le mura distrutte, tra cui un bambino di nove anni”, rende noto il vice capo dell’Ufficio del Presidente Kyrylo Tymoshenko, citato da Ukrinform. Per Mosca, invece, i 15 morti a Chasyv Yar erano soldati e non civili: “L’edificio a due piani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) AYar, nella regione di Donetsk dell’orientale, i soccorritori continuano a scavare. Sotto le macerie di un edificio residenziale colpito da unUragan ci sarebbero ancora 27 persone: tra ianche undi 9. L’attacco ha già provocato la morte di almeno 15. Cinque persone sono state invece salvate. “I soccorritori hanno stabilito un contatto con tre persone rimaste sotto le macerie. Forse ci sono altre 24 persone sotto le mura distrutte, tra cui undi nove”, rende noto il vice capo dell’Ufficio del Presidente Kyrylo Tymoshenko, citato da Ukrinform. Per Mosca, invece, i 15a Chasyv Yar erano soldati e non: “L’edificio a due piani ...

