GPS | la graduatoria del concorso ordinario deve essere pubblicata entro il 20 luglio per sciogliere la riserva in prima fascia

(Di domenica 10 luglio 2022) Graduatorie GPS: appello dei candidati che hanno superato le prove delo che si apprestano alla prova in questi giorni. Per poter vantare il titolo inserve la, comprensiva dell'elenco degli idonei. Edad un passo dal raggiungere un obiettivo e poi fallirlo per motivi amministrativi è certamente frustrante. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : GPS, la graduatoria del concorso ordinario deve essere pubblicata entro il 20 luglio per sciogliere la riserva in p… - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Concorso ordinario infanzia primaria, ecco le graduatorie. TABELLE - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia primaria, ecco le graduatorie. TABELLE - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia primaria, le graduatorie. Molti gli idonei. TABELLE - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia primaria, ecco le graduatorie. TABELLE posti vuoti -

Orizzonte Scuola

Le due procedure (e concorso straordinario bis non sono collegate). Seppure l'accantonamento ... Quando arriverà la mail di convocazione, come si formerà la: prova orale e titoli. ......reclamo) il punto di riferimento diventerà la scuola che si è occupata dellarelativa a ... Graduatorie: quando si potrà presentare domanda per le supplenze, anche su sostegno, al 31 ... Graduatorie GPS: le scuole polo si occuperanno anche dei reclami dopo la pubblicazione Graduatorie GPS: grande fermento per la preparazione degli elenchi da preparare per gli anni scolastici 2022/23 e .... Le date. GaE: scioglimento riserva specializzazione sostegno Fino alle 14 del 16 ...Graduatorie GPS: le prossime settimane saranno ancora occupate dal controllo dei titoli di accesso, speriamo capillare, e dallo scioglimento delle riserve da parte degli aspiranti. Conclusa questa fas ...