Galliani: «Il contatto con Suarez? Non confermo e non smentisco» (Di domenica 10 luglio 2022) Lo aveva preannunciato Galliani che l’obiettivo del Monza in questa stagione di Serie A non sarebbe stato quello di galleggiare e salvarsi, ma di formare una squadra competitiva Continua dunque la poderosa marcia del direttore sportivo, incaricato dal presidente Berlusconi di formare la corazzata Monza, Adriano Galliani ha parlato questo pomeriggio in esclusiva a Sportitalia pochi minuti prima dell’amichevole di Bellinzona e incalzato su Luis Suarez e sulle voci secondo cui venerdì notte avrebbe chiesto la sua disponibilità per andare al Monza, ha risposto «Sul contatto più o meno avuto con Suarez non confermo e non smentisco (e ride…). Prenderemo un attaccante, forse due. La promozione del Monza dopo 110 anni di storia? Senza Silvio Berlusconi non sarebbe stata ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Lo aveva preannunciatoche l’obiettivo del Monza in questa stagione di Serie A non sarebbe stato quello di galleggiare e salvarsi, ma di formare una squadra competitiva Continua dunque la poderosa marcia del direttore sportivo, incaricato dal presidente Berlusconi di formare la corazzata Monza, Adrianoha parlato questo pomeriggio in esclusiva a Sportitalia pochi minuti prima dell’amichevole di Bellinzona e incalzato su Luise sulle voci secondo cui venerdì notte avrebbe chiesto la sua disponibilità per andare al Monza, ha risposto «Sulpiù o meno avuto connone non(e ride…). Prenderemo un attaccante, forse due. La promozione del Monza dopo 110 anni di storia? Senza Silvio Berlusconi non sarebbe stata ...

