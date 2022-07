Crotone, agguato a ex sindaco Roccabernarda: indagati due 17enni (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – agguato contro Francesco Coco, 74enne ex sindaco di Roccabernarda, ex consigliere comunale ed ex consigliere provinciale di Crotone. Questa notte, poco prima delle 24.00, due soggetti con i volti travisati, dopo essere penetrati all’interno dell’abitazione rurale del sottufficiale in pensione dei carabinieri, aggredendolo con un bastone mentre stava scendendo dal proprio veicolo. I due si sono dati immediatamente alla fuga nelle campagne circostanti. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato Coco presso l’ospedale di Crotone e poi presso quello di Catanzaro (ospedale Pugliese), dove l’ex sindaco è ora ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Sul posto i militari della Compagnia di Petilia Policastro (Kr) e quelli del Reparto Operativo – ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) –contro Francesco Coco, 74enne exdi, ex consigliere comunale ed ex consigliere provinciale di. Questa notte, poco prima delle 24.00, due soggetti con i volti travisati, dopo essere penetrati all’interno dell’abitazione rurale del sottufficiale in pensione dei carabinieri, aggredendolo con un bastone mentre stava scendendo dal proprio veicolo. I due si sono dati immediatamente alla fuga nelle campagne circostanti. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato Coco presso l’ospedale die poi presso quello di Catanzaro (ospedale Pugliese), dove l’exè ora ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Sul posto i militari della Compagnia di Petilia Policastro (Kr) e quelli del Reparto Operativo – ...

