Caldo e umidità. Attenzione ai funghi della pelle (Di domenica 10 luglio 2022) Dermatologia Le micosi si possono prevenire solamente in parte. Molto importante la scelta del sapone. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 luglio 2022) Dermatologia Le micosi si possono prevenire solamente in parte. Molto importante la scelta del sapone.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38-40° C, domenica anche a Roma. Le temperature in… - GabrieleGalilea : @opissochiara1 @TriathBlade Sono andato praticamente di sera... Purtroppo Roma è caldissima.. e quello che ti uccid… - ChioggiaMeteo : ?? 2022/07/10 13:35:03 ? Clima: Caldo ?? Temperatura: 29.7°C ?? Umidità: 40% ?? Pressione: 1016.1hPa in diminuzione ?? V… - webecodibergamo : Abbiamo pubblicato un nuovo articolo della rubrica della salute. - ChioggiaMeteo : ?? 2022/07/10 13:00:05 ? Clima: Caldo ?? Temperatura: 29.1°C ?? Umidità: 42% ?? Pressione: 1016.3hPa in diminuzione ?? V… -