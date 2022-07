Amanda Lear e la storia con David Bowie: “Due anni di amore ambiguo” (Di domenica 10 luglio 2022) Ha tanto da raccontare Amanda Lear. L’artista francese naturalizzata britannica serba nella sua memoria una grandissima quantità di aneddoti, molti dei quali decisamente divertenti – altri emozionanti. Come quando ha raccontato, subito dopo la scomparsa di David Bowie nel 2016, l’importanza del geniale cantante e compositore nella sua vita. “Mi volle conoscere dopo avermi visto sulla copertina del disco dei Roxy Music”, raccontò allora la modella, che con Bowie ha vissuto una storia di amore lunga due anni e a cui è molto riconoscente: “Lui era una persona particolare: misterioso, riservato. Comunque, non lo dimenticherò mai. Mi ha scombussolato la vita”. E infatti è stato proprio Bowie a convincerla, a metà degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Ha tanto da raccontare. L’artista francese naturalizzata britca serba nella sua memoria una grandissima quantità di aneddoti, molti dei quali decisamente divertenti – altri emozionanti. Come quando ha raccontato, subito dopo la scomparsa dinel 2016, l’importanza del geniale cantante e compositore nella sua vita. “Mi volle conoscere dopo avermi visto sulla copertina del disco dei Roxy Music”, raccontò allora la modella, che conha vissuto unadilunga duee a cui è molto riconoscente: “Lui era una persona particolare: misterioso, riservato. Comunque, non lo dimenticherò mai. Mi ha scombussolato la vita”. E infatti è stato proprioa convincerla, a metà degli ...

