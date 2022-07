Aggressione a un ex sindaco in Calabria, indagati due diciassettenni (Di domenica 10 luglio 2022) commenta Due diciassettenni sono indagati per la violenta Aggressione a Francesco Coco, ex sindaco di Roccabernarda (Crotone), sottufficiale dei carabinieri in pensione. Uno dei due minori è nipote di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 luglio 2022) commenta Duesonoper la violentaa Francesco Coco, exdi Roccabernarda (Crotone), sottufficiale dei carabinieri in pensione. Uno dei due minori è nipote di ...

Pubblicità

Agenparl : (versione modificata) Cerrelli e Cavallo: Condanniamo con fermezza la violenta aggressione subita dall’ex sindaco d… - AnsaCalabria : Aggressione a ex sindaco Calabria:indagati due 17enni. Uno è il nipote di un esponente della 'ndrangheta |#ANSA - annadelbello1 : RT @ultimenotizie: Due diciassettenni sono indagati come i presunti autori della violenta aggressione, avvenuta nella notte a #Roccabernard… - Emagorno : Ferma condanna per la vile aggressione perpetrata nei confronti dell'ex Sindaco di #Roccabernarda Francesco Coco. L… - leone52641 : RT @ultimenotizie: Due diciassettenni sono indagati come i presunti autori della violenta aggressione, avvenuta nella notte a #Roccabernard… -