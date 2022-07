Aborto, le iniziative di solidarietà sul web (e non solo) per aiutare le donne in Italia. E garantire il diritto all’Ivg oltre obiezione e ostacoli (Di domenica 10 luglio 2022) In Italia l’interruzione volontaria è legale, ma non sempre facile da raggiungere. A dimostrarlo ci sono le Italiane che si rivolgono ad organizzazioni come Women on Web, o quelle che si rivolgono a cliniche estere. Si parla spesso, giustamente, del problema dell’obiezione di coscienza, ma poco si dice della difficoltà di accesso all’informazione e della mancanza di punti di riferimento. Nel chiaroscuro dei diritti si consumano storie di ordinaria sofferenza, quelle di chi ha meno soldi, strumenti, legami sociali. Ma nella stessa penombra fioriscono, anche nel nostro Paese, iniziative mutualistiche che costruiscono relazioni di solidarietà, che tolgono dall’isolamento e restituiscono vitalità ad una parola dal sapore antico: self-help. Diamo uno sguardo ad alcune di queste esperienze. Women on web e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Inl’interruzione volontaria è legale, ma non sempre facile da raggiungere. A dimostrarlo ci sono lene che si rivolgono ad organizzazioni come Women on Web, o quelle che si rivolgono a cliniche estere. Si parla spesso, giustamente, del problema dell’di coscienza, ma poco si dice della difficoltà di accesso all’informazione e della mancanza di punti di riferimento. Nel chiaroscuro dei diritti si consumano storie di ordinaria sofferenza, quelle di chi ha meno soldi, strumenti, legami sociali. Ma nella stessa penombra fioriscono, anche nel nostro Paese,mutualistiche che costruiscono relazioni di, che tolgono dall’isolamento e restituiscono vitalità ad una parola dal sapore antico: self-help. Diamo uno sguardo ad alcune di queste esperienze. Women on web e le ...

