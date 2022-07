Abbonamenti Family, il plauso di Figliolia alla Salernitana (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Barbara Figliolia, Presidente della Commissione Politiche sociali. Di seguito il testo: “Avendo appreso dal comunicato stampa la decisione della U S. Salernitana 1919 di estendere gli Abbonamenti famiglie anche alla Curva sud, desidero vivamente ringraziare, nella mia qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali, e facendomi interprete anche del pensiero del Presidente della Commissione Sport, Rino Avella, e dei suoi relativi componenti, i vertici della Salernitana, in primis il Presidente Dott. Danilo Iervolino, e poi l’Amministratore delegato Dott. Maurizio Milan e la Dott.ssa Mara Andria, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate accogliendo le richieste all’esito di un confronto cordiale e costruttivo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Barbara, Presidente della Commissione Politiche sociali. Di seguito il testo: “Avendo appreso dal comunicato stampa la decisione della U S.1919 di estendere glifamiglie ancheCurva sud, desidero vivamente ringraziare, nella mia qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali, e facendomi interprete anche del pensiero del Presidente della Commissione Sport, Rino Avella, e dei suoi relativi componenti, i vertici della, in primis il Presidente Dott. Danilo Iervolino, e poi l’Amministratore delegato Dott. Maurizio Milan e la Dott.ssa Mara Andria, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate accogliendo le richieste all’esito di un confronto cordiale e costruttivo ...

