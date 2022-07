Sulla pandemia si torna a dare i numeri: stop alla comunicazione confusa (Di sabato 9 luglio 2022) Qualche giornale è tornato a “dare i numeri” Sulla pandemia. Una delle fake news più ascoltate nei social media in questi anni di pandemia è stata “il vaccino non è efficace”. Ma oggi il quotidiano italiano La Verità si è superato e ha dedicato la prima pagina alla bufala “muoiono i vaccinati, non i no vax” citando a sproposito il prof. Andrea Crisanti. Potete ascoltare la sua intervista a questo link. Ovviamente, le prove scientifiche demoliscono in modo inequivocabile l’asserzione “muoiono i vaccinati, non i no vax”. Ne cito un paio, anche se esiste ampia letteratura sull’argomento. A volte sorge il sospetto che alcuni giornalisti non siano molto interessati ad approfondirla. A livello mondiale, come mostra questo studio pubblicato su Lancet, la vaccinazione contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Qualche giornale èto a “. Una delle fake news più ascoltate nei social media in questi anni diè stata “il vaccino non è efficace”. Ma oggi il quotidiano italiano La Verità si è superato e ha dedicato la prima paginabufala “muoiono i vaccinati, non i no vax” citando a sproposito il prof. Andrea Crisanti. Potete ascoltare la sua intervista a questo link. Ovviamente, le prove scientifiche demoliscono in modo inequivocabile l’asserzione “muoiono i vaccinati, non i no vax”. Ne cito un paio, anche se esiste ampia letteratura sull’argomento. A volte sorge il sospetto che alcuni giornalisti non siano molto interessati ad approfondirla. A livello mondiale, come mostra questo studio pubblicato su Lancet, la vaccinazione contro ...

