Roma | prima amichevole stagionale | la decisione di Mourinho su Zaniolo

(Di sabato 9 luglio 2022) In vista dellacontro il Trastevere, l’allenatore dellaha preso unasuestiva per ladi Josèche debutta a Trigoria, a porte chiuse, contro il Trastevere, formazione capitolina militante in Serie D e recentemente affidata all’ex tecnico della Juniores Franco Cioci. Come riferito dal Corriere dello Sport, non giocherà Nicolò, che è al centro delle voci di mercato e seguito dalla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sarà anche una amichevole contro i dilettanti, ma quando si è allenati da un tecnico come José Mourinho la vittoria è sempre carburante quotidiano. Così la Roma, nella prima uscita stagionale contro il Trastevere - svoltasi a Trigoria e a porte chiuse - ha battuto la squadra avversaria con un rotondo 5 - 0, nonostante le gambe pesanti per il lavoro. Nel test blindato dal ritiro di Trigoria netta vittoria per i giallorossi allenati da Mourinho. In gol Smalling, El Shaarawy, due volte Volpato e Shomurodov.