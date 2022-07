Per Tito Boeri il reddito di cittadinanza è uno “strumento fondamentale”. E spinge per una legge sul salario minimo (Di sabato 9 luglio 2022) Nonostante ci siano “molti correttivi da fare” perché “è strutturato male e non aiuta sufficientemente i nuclei numerosi”, il reddito di cittadinanza per Tito Boeri è “uno strumento fondamentale”. Lo dice in un’intervista a La Stampa l’economista ed ex presidente dell’Inps, che non lesina critiche alla misura cardine del Movimento 5 Stelle pur riconoscendone l’importanza. “Aiuta troppo le persone singole – dice – e ci sono alcuni problemi legati al passaggio dall’Rdc al lavoro da mettere a punto. Ma non possiamo smontarlo, soprattutto in questo momento abbiamo bisogno di una misura universale di contrasto della povertà”. Boeri si è espresso anche sul salario minimo, provvedimento per il quale Possibile ha fatto partire recentemente ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Nonostante ci siano “molti correttivi da fare” perché “è strutturato male e non aiuta sufficientemente i nuclei numerosi”, ildiperè “uno”. Lo dice in un’intervista a La Stampa l’economista ed ex presidente dell’Inps, che non lesina critiche alla misura cardine del Movimento 5 Stelle pur riconoscendone l’importanza. “Aiuta troppo le persone singole – dice – e ci sono alcuni problemi legati al passaggio dall’Rdc al lavoro da mettere a punto. Ma non possiamo smontarlo, soprattutto in questo momento abbiamo bisogno di una misura universale di contrasto della povertà”.si è espresso anche sul, provvedimento per il quale Possibile ha fatto partire recentemente ...

