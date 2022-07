Napoli, Giuntoli svela tutto sul calciomercato: Dybala, Koulibaly e Mertens (Di sabato 9 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli non è ancora decollato. L’arrivo di Kvaratskhelia non basta, la squadra ha bisogno di tre-quattro nuovi innesti per ridurre il divario da Inter, Juventus e Milan. A tenere banco sono anche le operazioni in uscita, in particolar modo i rinnovi di Koulibaly e Mertens. In entrata è da escludere l’arrivo di Dybala. E’ quanto dichiarato da Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. “Non abbiamo mai parlato con Dybala. E’ un calciatore al di fuori dalla nostra portata. A Koulibaly offerti 6 milioni per 5 anni. E’ stato proposto anche un futuro da dirigente. Offerti a Mertens 2,5 milioni per due anni. Il giocatore ha rifiutato la nostra proposta. Con Fabian Ruiz c’è un grande rapporto, ama la città vediamo cosa ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Ildelnon è ancora decollato. L’arrivo di Kvaratskhelia non basta, la squadra ha bisogno di tre-quattro nuovi innesti per ridurre il divario da Inter, Juventus e Milan. A tenere banco sono anche le operazioni in uscita, in particolar modo i rinnovi di. In entrata è da escludere l’arrivo di. E’ quanto dichiarato da Cristianoin conferenza stampa. “Non abbiamo mai parlato con. E’ un calciatore al di fuori dalla nostra portata. Aofferti 6 milioni per 5 anni. E’ stato proposto anche un futuro da dirigente. Offerti a2,5 milioni per due anni. Il giocatore ha rifiutato la nostra proposta. Con Fabian Ruiz c’è un grande rapporto, ama la città vediamo cosa ...

