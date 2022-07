Maxi incendio a Roma | esplosioni a Centocelle | bruciano autodemolitori - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Corriere : Roma, maxi rogo a Centocelle: le prime immagini - fanpage : Matteo Iacobacci ha 21 anni e ha contribuito a mettere in salvo 33 bambini dal maxi incendio di lunedì scorso a Cas… - BesouroKangal : RT @04_Carmen_20: Maxi incendio a Roma: esplosioni a catena, si teme nube tossica. Incendio partito dalle sterpaglie del parco di #centocel… - MacoursD : RT @MacoursD: LIVE Maxi incendio a Roma in zona Centocelle: diretta video - MacoursD : LIVE Maxi incendio a Roma in zona Centocelle: diretta video -

Un nuovoè divampato a Roma , in zona Centocelle, nel pomeriggio di sabato 9 luglio. Una vasta nube di fumo nero è visibile in tutto il quadrante centro - sud della Capitale, persino al Circo ...Nel primo pomeriggio unè divampato in via del Foro Italico , all'altezza dell' ex Campo Nomadi a Roma. A bruciare sono state prime le sterpaglie di un terreno incolto, poi in fumo sono ...Roma, 9 luglio 2022 - Roma brucia. Un vasto incendio è scoppiato oggi nella zona del parco Centocelle. Molti cittadini riferiscono di boati e esplosioni. L'ipotesi è che il rogo stia interessando un a ...L’ultimo in ordine di tempo è quello divampato a viale dei Romanisti, a pochi chilometri dal quartiere Tuscolano. Una nube di fumo nera si è alzata in cielo, visibile in gran parte della città. Le fot ...