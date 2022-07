L’ecletticità dell’Harmonikòs Quartet

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 9 luglio 2022) Gianluca D’Elia, Matteo Tordiglione, Vito Raosa e Sabrina Iorio daranno il la alla XXV edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour. I quattro mantici, stasera, alle ore 21, nell’area Estrusco Sannitica di Fratte, proporranno musiche di Boellmann, Grieg, Bach, Piazzolla, Vivaldi e tanti altri Di Olga Chieffi I concerti d’Estate di Villa Guariglia in Tour, giunti alla loro XXV edizione, taglieranno il nastro questa sera, alle ore 21, nell’ormai familiare cornice dell’Area Archeologica di Fratte, con unto di mantici, gli Harmonikòscon Gianluca D’Elia, Matteo Tordiglione, Vito Raosa e Sabrina Iorio, nato tra le pareti del Conservatorio “G.Martucci” di Salerno. Indovinato il suono scelto per questa prima serata, qui ci viene incontro il greco, in un termine, che ha in fusa la sua etimologia, soffio e armonikòs, fusa come ...