Le nuove regole per ridurre le perdite di tempo: se il calciatore fa entrare il medico in campo, poi deve stare tre minuti fuori (Di sabato 9 luglio 2022) Gli Stati Uniti hanno lanciato un’importante tentativo di ridurre le perdite di tempo nel calcio. L’esperimento entrerà in vigore a partire da giovedì, nella terza lega statunitense, la MLS NEXT Pro. La sfida battesimo sarà Rochester New York FC-Philadelphia Union II e poi si proseguirà fino a fine stagione quando verrà fatta una valutazione della sua bontà. Le norme in questione sono due e sono atte a contrastare lo spreco di tempo e le squalifiche. La prima regola prenderà il nome di “Off-field Treatment Rule” e permetterà al gioco di riprendere velocemente, garantendo al contempo ai medici il tempo necessario per valutare e curare i giocatori, fuori dal terreno di gioco. La seconda è invece si chiama “Red Card Suspension Rule” e darà un maggiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Gli Stati Uniti hanno lanciato un’importante tentativo diledinel calcio. L’esperimento entrerà in vigore a partire da giovedì, nella terza lega statunitense, la MLS NEXT Pro. La sfida battesimo sarà Rochester New York FC-Philadelphia Union II e poi si proseguirà fino a fine stagione quando verrà fatta una valutazione della sua bontà. Le norme in questione sono due e sono atte a contralo spreco die le squalifiche. La prima regola prenderà il nome di “Off-field Treatment Rule” e permetterà al gioco di riprendere velocemente, garantendo al conai medici ilnecessario per valutare e curare i giocatori,dal terreno di gioco. La seconda è invece si chiama “Red Card Suspension Rule” e darà un maggiore ...

