Incendio a Roma: esplosioni e una grandissima nube nera in cielo (Di sabato 9 luglio 2022) Un nuovo vasto Incendio si è sviluppato a Roma nel pomeriggio. In fiamme sono finiti alcuni autodemolitori nella zona est della Capitale. Una grande nube nera è visibile a distanza con i residenti ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 luglio 2022) Un nuovo vastosi è sviluppato anel pomeriggio. In fiamme sono finiti alcuni autodemolitori nella zona est della Capitale. Una grandeè visibile a distanza con i residenti ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, dalle 16.45 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un #incendio che h… - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: ++INCENDIO A ROMA++ MUNICIPIO: UN ROGO DRAMMATICO AL CASILINO.RESTATE A CASA E TENETE LE FINESTRE CHIUSE. EVACUATI RES… - MonEleonora : RT @AngiKappa: #Incendioaroma Il primo può essere il caldo, il secondo il vento, al terzo ti chiedi chi vuole mettere a fuoco la Capitale e… -