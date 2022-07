Genoa | UFFICIALE | vinto l'arbitrato con Caicedo | risolto il contratto

Pubblicità

UFFICIALE: il Genoa vince l'arbitrato con Felipe Caicedo, risolto il contratto dell'ex Inter Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso, promosso dal calciatore Felipe Caicedo contro il Genoa Cricket and Football Club, volto a prolungare il vincolo con la società rossoblù dal 30/06/2022 al ...Il comunicato del Genoa sulla vicenda riguardante Felipe Caicedo: "Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso, promosso dal calciatore Felipe Caicedo contro il Genoa Cricket and Football Club, volto ...