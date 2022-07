(Di sabato 9 luglio 2022) Dopo la crisi e la lunga lotta dei lavoratori, la ripartenza: l'il nuovo patron Francesco. Ladell'ex Gkn riprenderà "in previsione nella prima parte del, per poi andare anel" e si concentrerà su "motori elettrici di ultimissima generazione per macchinari industriali, in campo tessile, farmaceutico, automotive e tecnologie per le energie rinnovabili L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ex Gkn, Borgomeo annuncia: “Nuova produzione dal 2023, a regime dal 2024” -

In sindacalisti Fiom spiegano, in una nota, che il rappresentante del progetto 'ha riferito che gli investitori, che insieme adovrebbero mettere in atto la reindustrializzazione, sono a ...Chiediamo che la Regione giochi un ruolo preminente e che pretenda maggiore concretezza del progetto proposto daattraverso una certificazione dei soggetti, la loro entrata all'interno del ... Ex Gkn, Borgomeo annuncia: “Nuova produzione dal 2023, a regime dal 2024” Dopo la crisi e la lunga lotta dei lavoratori, la ripartenza: l'annuncia il nuovo patron Francesco Borgomeo. La produzione dell'ex Gkn riprenderà "in previsione nella prima parte del 2023, per poi and ...Era una giornata di sole. Era mattina. Sul cellulare dei lavoratori, quasi tutti in ferie, cominciò a girare la notizia: «Chiude la fabbrica. Licenziati tutti i 422 lavoratori». Sembrava uno scherzo, ...