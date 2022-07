Covid - 19, un 'virus' che miete vittime tra i rifugiati: il nazionalismo vaccinale (Di sabato 9 luglio 2022) Una malattia che produce morti a migliaia. E' il nazionalismo vaccinale. E colpisce soprattutto i rifugiati. Una denuncia documentata Secondo un dettagliato rapporto internazionale pubblicato nei ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) Una malattia che produce morti a migliaia. E' il. E colpisce soprattutto i. Una denuncia documentata Secondo un dettagliato rapporto internazionale pubblicato nei ...

Pubblicità

GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - GiovanniToti : Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere… - ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - supercap70 : RT @ImolaOggi: Covid, Sileri: 'quarta dose subito, errore attendere il vaccino aggiornato. I vaccini creati sul virus originario funzionano… - desimonem : RT @Lorenzo36522471: Il covid 19 è un virus che muta impossibile fare un vaccino che impedisca il contagio. Hanno mentito, ma c'è di peggio… -