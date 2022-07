Buffon: “Juve davanti all’Inter per la lotta Scudetto, Milan subito dietro” (Di sabato 9 luglio 2022) “lotta Scudetto? Vedo Juventus e Inter davanti a tutte, con i bianconeri in leggero vantaggio”. Gianluigi Buffon ha le idee chiare. Il portiere del Parma è intervenuto in un’intervista a La Stampa durante al quale ha parlato dei nuovi arrivi in casa Juve, tra cui il suo ex compagno Di Maria, dicendo la sua anche riguardo alla corsa Scudetto. “I due innesti fatti, con Pogba e Di Maria, alzano notevolmente il livello e stanno lavorando per altri colpi – spiega l’ex bianconero -. Il Milan è subito dietro, e credo lo fosse anche nell’ultimo campionato dove però stati bravi a sovvertire i pronostici, perchè obiettivamente c’erano squadre più forti. Dopo Napoli, Lazio e Roma lotteranno per la Champions. Ma mi sta piacendo ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) “? Vedontus e Intera tutte, con i bianconeri in leggero vantaggio”. Gianluigiha le idee chiare. Il portiere del Parma è intervenuto in un’intervista a La Stampa durante al quale ha parlato dei nuovi arrivi in casa, tra cui il suo ex compagno Di Maria, dicendo la sua anche riguardo alla corsa. “I due innesti fatti, con Pogba e Di Maria, alzano notevolmente il livello e stanno lavorando per altri colpi – spiega l’ex bianconero -. Il, e credo lo fosse anche nell’ultimo campionato dove però stati bravi a sovvertire i pronostici, perchè obiettivamente c’erano squadre più forti. Dopo Napoli, Lazio e Roma lotteranno per la Champions. Ma mi sta piacendo ...

