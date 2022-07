Berger: «Leclerc è bravo ma non ha l’instinct killer di Verstappen» (Di sabato 9 luglio 2022) L’Equipe intervista Gerhard Berger ex pilota di Formula Uno. Parla anche di Leclerc Leclerc è veloce. Uno super veloce. È molto bravo. L’ho seguito per anni di kart perché correva con mio nipote. L’avevo già seguito. Ho solo un dubbio sulla sua aggressività. Ha lo stesso istinto killer di Max (Verstappen)? Max, in questo ambito, è strabiliante. È incredibilmente aggressivo, ma è in grado di gestire questo suo atteggiamento per arrivare alla vittoria. Penso che il campionato non sia finito e che la lotta sarà intensa. Secondo me la Ferrari ha la macchina migliore. Leclerc può diventare aggressivo come Verstappen? Non deve. Un pilota non dovrebbe cambiare il suo modo di essere. È eccezionale perché è così. Il modo in cui ha gestito il suo errore a Imola, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) L’Equipe intervista Gerhardex pilota di Formula Uno. Parla anche diè veloce. Uno super veloce. È molto. L’ho seguito per anni di kart perché correva con mio nipote. L’avevo già seguito. Ho solo un dubbio sulla sua aggressività. Ha lo stesso istintodi Max ()? Max, in questo ambito, è strabiliante. È incredibilmente aggressivo, ma è in grado di gestire questo suo atteggiamento per arrivare alla vittoria. Penso che il campionato non sia finito e che la lotta sarà intensa. Secondo me la Ferrari ha la macchina migliore.può diventare aggressivo come? Non deve. Un pilota non dovrebbe cambiare il suo modo di essere. È eccezionale perché è così. Il modo in cui ha gestito il suo errore a Imola, ...

