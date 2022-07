Baronissi | assemblea pubblica sulla terza corsia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta nel pomeriggio di ieri, presso l’Hotel dei Principati, aun’per presentare alla cittadinanza il progetto definitivo delladel raccordo Salerno-Avellino redatto dall’Anas e approvato nelle scorse settimane dal consiglio comunale di. Come ha spiegato il sindaco Gianfranco Valiante, il progetto avrà ricadute molto positive per la città, con la realizzazione dei nuovi svincoli autostradali, una strada di collegamento tra le frazioni di Antessano e Caprecano e nuove viabilità di collegamento a quella che sarà la Città della Medicina. Ad inizio settembre ci sarà la conferenza dei servizi, poi il progetto esecutivo ed entro la fine del 2023 il via ai lavori da 176 milioni di euro. L'articolo ...