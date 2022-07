Wimbledon 2022, Norrie: “Partita con Djokovic la più importante della mia carriera” (Di venerdì 8 luglio 2022) “È stata una Partita difficile per me. Ho iniziato bene e lui era un po’ nervoso dal mio punto di vista. È riuscito a giocare in modo solido negli ultimi tre set e mi ha reso le cose davvero difficili“. Così Cameron Norrie commenta la semifinale di Wimbledon 2022 persa contro Novak Djokovic. “È stata la Partita più importante della mia carriera – ha proseguito Norrie -. Novak non stava andando bene e l’ho visto tirarsi fuori. Stavo vincendo gli scambi e i punti più lunghi, era un set solido. Sapevo che dovevo continuare ad alzare l’asticella per avere possibilità. È stato un buon inizio, ma non abbastanza“. TUTTA ESPERIENZA Per Norrie rimane il dispiacere nona ver capitalizzato l’ottimo avvio, ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) “È stata unadifficile per me. Ho iniziato bene e lui era un po’ nervoso dal mio punto di vista. È riuscito a giocare in modo solido negli ultimi tre set e mi ha reso le cose davvero difficili“. Così Cameroncommenta la semifinale dipersa contro Novak. “È stata lapiùmia– ha proseguito-. Novak non stava andando bene e l’ho visto tirarsi fuori. Stavo vincendo gli scambi e i punti più lunghi, era un set solido. Sapevo che dovevo continuare ad alzare l’asticella per avere possibilità. È stato un buon inizio, ma non abbastanza“. TUTTA ESPERIENZA Perrimane il dispiacere nona ver capitalizzato l’ottimo avvio, ma ...

