WhatsApp vuole introdurre le didascalie per i documenti (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra le novità che potrebbero essere presto introdotte in WhatsApp ne troviamo anche una che riguarda i documenti. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra le novità che potrebbero essere presto introdotte inne troviamo anche una che riguarda i. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

cornflvks : raga seriamente ho scoperto che si può giocare a lupus su whatsapp, qualcuno si vuole unire ci mancano 4 giocatori non fate i timidi - syren1d : + di vicino a lui al concerto o verrà spedito a Londra. Per chi vuole può aggiungere una foto sue e il suo nickna… - TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna con una novità importante per chi vuole passare a iOS - GuerrieroMorgan : RT @debs97__: Ho creato un gruppo whatsapp per parlare di film, serie tv, libri e tanto altro, per chi vuole entrare commenti qui sotto e v… - Imdesylol : RT @debs97__: Ho creato un gruppo whatsapp per parlare di film, serie tv, libri e tanto altro, per chi vuole entrare commenti qui sotto e v… -