Tale e Quale Show, scartate le Selassiè: in arrivo nel cast un'altra ex gieffina (Di venerdì 8 luglio 2022) Prosegue la preparazione della nuova edizione di Tale e Quale Show: un'ex vippona nel cast di Carlo Conti ma non le Selassiè Non solo la programmazione del GF Vip, durante l'estate è tempo di preparativi anche per Carlo Conti e per il suo Tale e Quale Show. Il programma di Rai 1 tornerà in onda il prossimo autunno e tra i concorrenti che si daranno battaglia a suon di imitazioni non ci saranno le sorelle Selassiè, Lulù, Clarissa e Jessica. Nelle ultime settimane le tre ex concorrenti del GF Vip sembravano in lizza per un posto come concorrente unico a Tale e Quale, ma non sarà così secondo le ultime informazioni raccolte da Blogo. Chi ci sarà invece nel format è un'altra ex concorrente ...

Annikajeru : @mps274 Oh...sicuramente hanno saputo di tale e quale,che al suo posto hanno preso qualcun'altra - devotoaltrash : RT @Iperborea_: Il promo del GFvip ha ragione a dire che niente sarà più come prima visto che Valeria Marini, effettivamente, quest'anno sa… - 361_magazine : Le Selassiè non saranno a Tale e Quale Show: presente un’ex gieffina - ANNAMARIADICO : @repelloidiotas A me sembra perfettamente plausibile che non ci siano a Tale e Quale, se non sbaglio andrà in onda… - CaterinaFranca1 : @___likedaylight Non è vero che partecipano a tale e quale? -