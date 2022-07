Shinzo Abe in fin di vita dopo l' attentato | il video dei soccorsi - Esteri - quotidiano net

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - frediejustine : .. Maskini, Shinzo Abe AMEFARIKI! - Gian_doc1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali -

L'ex premier giapponeseè stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio. Le sue condizioni sono critiche secondo quanto confermato dal primo ministro giapponese Fumio Kishida. 'Sono stato informato che ...L'ex primo ministro giapponeseè stato ferito con diversi colpi d'arma a fuoco nel corso di un discorso elettorale nel Giappone occidentale. Lo riferiscono media locali., portato di corsa in ospedale, non mostra ...È morto Shinzo Abe, l'ex premier giapponese vittima di un attentato durante un comizio elettorale a Tokyo. Due colpi esplosi da un'arma rudimentale lo hanno raggiunto alla schiena e al collo ...L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è in condizioni definite "critiche" dopo un attentato subito durante un comizio nell'ovest del Giappone attorno alle 10:30 (ora locale) del mattino di venerdì ...