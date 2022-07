Qualificazione in tasca per Bodo Glimt e Ludogorets

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 luglio 2022) . Nel primo turno dei preliminari della Champions League 2022/23 i campioni di Norvegia e di Bulgaria hanno liquidato con un perentorio 3-0 e 2-0 il Sutjeska (Montenegro) e il Klaksvik (Far Oer). Sempre in Champions League, Shamrock Rovers (Irlanda) e Shkupi (Macedonia) vincono agevolmente per 3-0 suil’Hiberians, squadra maltese e sul Lincoln Red Imps, campione di Gibilterra. Nei preliminari di Conference, invece, sorprendente vittoria per 1-0 del Tre Fiori, squadra di San Marino, in casa del CS Fole Esch, compagine del Lussemburgo. : in Champions vincono anche Malmoe e Lech Poznan , che hanno battuto con più di una rete di scarto i loro avversari. I norvegesi hanno vinto per 3-0 contro il Klasvik, mentre i campioni di Bulgaria hanno battuto i campioni di Montenegro dello Sutjeska per 2-0. Vittorie di misura invece per Malmoe e Lech Poznan. Gli svedesi hanno superato gli ...