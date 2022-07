(Di venerdì 8 luglio 2022) Unndo per un centinaio di metri da un sentiero all'Alpe Angeloga, a circa 2.200 metri di altitudine, nel territorio del Comune di Campodolcino. Stava percorrendo un ...

Agenzia ANSA

Un escursionista è morto precipitando per un centinaio di metri da un sentiero all'Alpe Angeloga, a circa 2.200 metri di altitudine, nel territorio del Comune di Campodolcino. Stava percorrendo un ...A dare l'allarme un escursionista tedesco di passaggio sull'via numero 1 nella zona di Forcella del Camp che ha sentito un boato e visto una grande nuvola scendere nel canale dei Cantoi de ... Precipita in Alta Valle Spluga, morto escursionista Nessuno è rimasto ferito. Crolla un pilastro della Moiazza e si schianta a valle, le Dolomiti continuano a sbriciolarsi. A dare l'allarme è stato un escursionista tedesco di passaggio sull'Alta via nu ...Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo, che ora indaga sull'accaduto. (ANSA). (ANSA) ...