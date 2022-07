Pontina, ancora incendi in strada: a fuoco lo spartitraffico, lunghe code e rallentamenti (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma. Gli incendi non si placano, e l’orario di punta è proprio quello che va dalle 12.00 alle 16.00 circa, quando l’aria è torrida, l’asfalto rovente e le sterpaglie possono facilmente prendere fuoco con la complicità del vento. L’incendio di oggi 8 luglio L’ultimo registrato che ha provocato apprensione tra i conducenti della Pontina si è verificato oggi, venerdì 8 luglio, al km 12, proprio qualche minuto fa, precisamente alle 16.15 circa. Le piante che si trovano all’interno dello spartitraffico hanno immediatamente preso fuoco, e le fiamme hanno rischiato di estendersi per diversi metri compromettendo anche lo scorrimento e la visibilità su strada. Leggi anche: incendio Pontina, Protezione Civile Lazio: inviati 1 elicottero, 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma. Glinon si placano, e l’orario di punta è proprio quello che va dalle 12.00 alle 16.00 circa, quando l’aria è torrida, l’asfalto rovente e le sterpaglie possono facilmente prenderecon la complicità del vento. L’o di oggi 8 luglio L’ultimo registrato che ha provocato apprensione tra i conducenti dellasi è verificato oggi, venerdì 8 luglio, al km 12, proprio qualche minuto fa, precisamente alle 16.15 circa. Le piante che si trovano all’interno dellohanno immediatamente preso, e le fiamme hanno rischiato di estendersi per diversi metri compromettendo anche lo scorrimento e la visibilità su. Leggi anche:, Protezione Civile Lazio: inviati 1 elicottero, 3 ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pontina, ancora incendi in strada: a fuoco lo spartitraffico, lunghe code e rallentamenti - CorriereCitta : Via Pratica di Mare ancora chiusa, code sulla Pontina: i percorsi alternativi - CorriereCitta : Chiusa Via di Pratica di Mare, traffico bloccato anche sulla Pontina: ancora disagi per i pendolari - felicissimasera : Mancava ancora all'appello la Pontina Cc @Tasc_abile - Delprofilo : @FoglioParide Domani mattina la Pontina alle 8 sarà già ferma con il clima acceso e pieno carburante... stiamo ancora troppo bene -