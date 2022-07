Napoli, Fabian Ruiz: incontro con Spalletti per chiarire i piani futuri (Di venerdì 8 luglio 2022) C’è ancora molta incertezza sul futuro di Fabian Ruiz, che ieri ha parlato con Spalletti: un incontro per capire i piani dello spagnolo Continua a tenere banco in casa Napoli il futuro di Fabian Ruiz. Lo spagnolo per ora ha rifiutato tutti i tentativi di rinnovo degli azzurri, e la scadenza nel 2023 si fa sempre più vicina, con il rischio di perderlo a parametro zero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore ieri ha avuto un confronto con Spalletti: un colloquio di inizio stagione in cui lo stesso allenatore si è informato sulla situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) C’è ancora molta incertezza sul futuro di, che ieri ha parlato con: unper capire idello spagnolo Continua a tenere banco in casail futuro di. Lo spagnolo per ora ha rifiutato tutti i tentativi di rinnovo degli azzurri, e la scadenza nel 2023 si fa sempre più vicina, con il rischio di perderlo a parametro zero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore ieri ha avuto un confronto con: un colloquio di inizio stagione in cui lo stesso allenatore si è informato sulla situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

