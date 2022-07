Libero e Bernardeschi: sembrava una promessa, è già una vecchia gloria pronta per il Toronto (Di venerdì 8 luglio 2022) Su Libero Claudio Savelli scrive di Federico Bernardeschi, finito al Toronto con Insigne e Criscito. Cinque anni fa c’era la fila fuori la porta della Fiorentina. Lo volevano tutti, era “il simbolo del presunto rinascimento italiano e prototipo del calcio del futuro”. La Juve per accaparrarselo sborsò 40 milioni, all’epoca Bernardeschi aveva 23 anni, l’età perfetta per il grande salto, anzi addirittura tardiva rispetto alla media europea”. Sembrò un affare. La Juve gli fece sottoscrivere un quinquennale da 4 milioni netti a stagione, contratto mai rinnovato, che il club bianconero ha lasciato che andasse in scadenza. Il rendimento di Bernardeschi alla Juve è stato praticamente la metà di quello che ebbe alla Fiorentina: in bianconero ha totalizzato 183 presenze e un magro bottino da 12 gol e 24 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) SuClaudio Savelli scrive di Federico, finito alcon Insigne e Criscito. Cinque anni fa c’era la fila fuori la porta della Fiorentina. Lo volevano tutti, era “il simbolo del presunto rinascimento italiano e prototipo del calcio del futuro”. La Juve per accaparrarselo sborsò 40 milioni, all’epocaaveva 23 anni, l’età perfetta per il grande salto, anzi addirittura tardiva rispetto alla media europea”. Sembrò un affare. La Juve gli fece sottoscrivere un quinquennale da 4 milioni netti a stagione, contratto mai rinnovato, che il club bianconero ha lasciato che andasse in scadenza. Il rendimento dialla Juve è stato praticamente la metà di quello che ebbe alla Fiorentina: in bianconero ha totalizzato 183 presenze e un magro bottino da 12 gol e 24 ...

