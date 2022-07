Lazio, Cancellieri e il numero di maglia: scelta fatta (Di venerdì 8 luglio 2022) AURONZO - Si è calato perfettamente nella realtà biancoceleste, Matteo Cancellieri. Ad Auronzo è il volto nuovo della Lazio, il passato alla Roma è lontano. I tifosi lo incitano e caricano, lui ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 luglio 2022) AURONZO - Si è calato perfettamente nella realtà biancoceleste, Matteo. Ad Auronzo è il volto nuovo della, il passato alla Roma è lontano. I tifosi lo incitano e caricano, lui ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, affare fatto per #Cancellieri ? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, offerta per Matteo #Cancellieri: superato il Sassuolo ???? - AlfredoPedulla : #Lazio-#Verona nell’operazione #Cancellieri c’è un patto per #Ilic e #Casale quando uscirà #LuisAlberto - LALAZIOMIA : Lazio, Cancellieri e il numero di maglia: scelta fatta - Corriere dello Sport - GioiaDeBonis : RT @TotoC87: Leiva. ?? M. Antonio ? Ramos ?? Casale ? Cabral ?? Cancellieri ? Vavro ?? Gila ? Muriqi ??? Mertens? Acerbi ??? Romagnoli ? Stra… -