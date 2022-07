GF Vip 7, gli ultimi rumors sul cast: chi c'è e chi no (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi saranno i vipponi che varcheranno la Porta Rossa del Grande Fratello Vip 7? In questi giorni sono uscite tante indiscrezioni sul nuovo cast, ma a smontare alcuni rumors ci ha pensato il portale TvBlog, che ha annunciato i nomi di chi con certezza non dovrebbe partecipare al gioco. I vip incerti o esclusi dal GF Vip 7 Si è tanto parlato di un'entrata nella Casa di Cinecittà della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Lo storico volto di Forum non avrebbe confermato la sua partecipazione, pur ammettendo di aver parlato più volte con Alfonso Signorini. Altro nome di cui si è parlato è quello di Max Felicitas. Edoardo Barberas (questo il suo nome reale), classe 1992, è originario del Friuli e attivo nei film per adulti. Anche per lui pare ci sia stato un nulla di fatto. Stessa sorte per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi saranno i vipponi che varcheranno la Porta Rossa del Grande Fratello Vip 7? In questi giorni sono uscite tante indiscrezioni sul nuovo, ma a smontare alcunici ha pensato il portale TvBlog, che ha annunciato i nomi di chi con certezza non dovrebbe partecipare al gioco. I vip incerti o esclusi dal GF Vip 7 Si è tanto parlato di un'entrata nella Casa di Cinecittà della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Lo storico volto di Forum non avrebbe confermato la sua partecipazione, pur ammettendo di aver parlato più volte con Alfonso Signorini. Altro nome di cui si è parlato è quello di Max Felicitas. Edoardo Barberas (questo il suo nome reale), classe 1992, è originario del Friuli e attivo nei film per adulti. Anche per lui pare ci sia stato un nulla di fatto. Stessa sorte per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. ...

