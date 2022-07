Chi è Milena Bertolini, la ct della Nazionale femminile di calcio (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italia femminile di calcio sta per iniziare la sua avventura agli Europei 2022 in programma in Inghilterra: la finale si terrà proprio a Londra dove un anno fa gli azzurri di Roberto Mancini si sono laureati campioni d’Europa. A guidare gli azzurri sarà la ct Milena Bertolini, che ha assunto questo ruolo nel 2017, anno calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italiadista per iniziare la sua avventura agli Europei 2022 in programma in Inghilterra: la finale si terrà proprio a Londra dove un anno fa gli azzurri di Roberto Mancini si sono laureati campioni d’Europa. A guidare gli azzurri sarà la ct, che ha assunto questo ruolo nel 2017, annoe Finanza.

Pubblicità

MILENA_08_ : RT @Crytical_mc: Indovinate chi è maturo? ?? - MILENA_08_ : RT @vvtinii: “ma senza te chi sono io?” @MattiaZenzola @turbojr_ ???? - MILENA_08_ : RT @nanalisaportia: MI STO BUTTANDO VI PREGO VOGLIO VEDERLI SEMPRE COSÌ RAGAZZA MAGICA TI AMO ANCHE SE NON SO CHI SEI MA GRAZIE GRAZIE GRAZ… - MILENA_08_ : RT @tuseilmioniende: ma senza te chi siamo noi - LuigiF97101292 : RT @AlbertoContri: Cara Milena, perchè non fai un'indagine su chi è che finanzia i cosiddetti siti di debunking? Avresti delle sorprese. Po… -