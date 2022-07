Calciomercato Juventus, Rugani addio: ecco che cos’è successo, va all’estero (Di venerdì 8 luglio 2022) Daniele Rugani non può più essere visto come un giocatore adatto alla Juve, per questo motivo è ormai prossimo alla partenza. In questa ultima stagione la Juventus ha provato a dare un’ultima occasione a Daniele Rugani, un giocatore che però si è dimostrato ancora una volta assolutamente inadatto per il grande blasone della Vecchia Signora, per questo motivo è ormai prossimo anche quest’estate a cercarsi una nuova squadra, perché alla fine sarà davvero impossibile riuscire a confermare un giocatore palesemente non all’altezza della situazione nella quale si trovava, con la Germania che potrebbe essere una sua nuova tappa futura. Ansa FotoQuando Daniele Rugani è arrivato alla Juventus nell’estate del 2015 dall’empoli erano davvero in tantissimi a essere entusiasti del colpo, considerando infatti come il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 luglio 2022) Danielenon può più essere visto come un giocatore adatto alla Juve, per questo motivo è ormai prossimo alla partenza. In questa ultima stagione laha provato a dare un’ultima occasione a Daniele, un giocatore che però si è dimostrato ancora una volta assolutamente inadatto per il grande blasone della Vecchia Signora, per questo motivo è ormai prossimo anche quest’estate a cercarsi una nuova squadra, perché alla fine sarà davvero impossibile riuscire a confermare un giocatore palesemente non all’altezza della situazione nella quale si trovava, con la Germania che potrebbe essere una sua nuova tappa futura. Ansa FotoQuando Danieleè arrivato allanell’estate del 2015 dall’empoli erano davvero in tantissimi a essere entusiasti del colpo, considerando infatti come il ...

