Anche la Cina si fa il suo Recovery Ecco il piano di Xi

Un Recovery Fund formato Cina. A Pechino si sono accorti a quanto pare che la seconda economia mondiale non tira poi così tanto. Tra crisi del debito, inflazione, fuga degli investitori e due anni di lockdown per l'ex Celeste Impero c'è bisogno di una cura ricostituente. Al punto che, secondo Bloomberg, il governo di Xi Jinping starebbe pensando di stimolare direttamente l'economia grazie all'emissione di obbligazioni per 220 miliardi di dollari a sostegno delle infrastrutture. Questo potrebbe essere interpretato come una tacita conferma che l'economia cinese è oggettivamente in difficoltà. Si tratta di un ritorno alla vecchia strategia di pompare la spesa per l'edilizia quando la crescita si sta esaurendo. E si tratta solo di anticipare spese già pianificate; l'idea è che le amministrazioni locali che costruiscono progetti possano ora accedere a ...

