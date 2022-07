Ucraina | Putin | “La guerra è appena iniziata | ancora non abbiamo fatto le cose sul serio” E attacca l’Occidente

Pubblicità

antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - Ettore_Rosato : Sui due principali quotidiani nazionali l’invasione dell’Ucraina è ormai a pagina 10, come fosse ordinaria amminist… - martaottaviani : Speriamo che a festeggiare le dimissioni di #BorisJohnson non sia soprattutto #Putin #Russia #guerra #ucraina - icksx : @LorenzoCast89 Dimentica che è colui che più si è esposto contro la Russia di Putin ed a favore dell’Ucraina. E que… - Diana50022146 : RT @Galvanor: Signori potenti del mondo, servono commenti? #Biden #UrsulavonderLeyen #Scholz #Draghi #JensStoltenberg #BorisJohnson (Until… -

KIEV - "Dovrebbero sapere che, tutto sommato, innon abbiamo ancora cominciato a fare la guerra sul serio", ha detto ieri il presidente russo, Vladimir, nel corso di un incontro con i capi dei deputati dell' Assemblea . Secondo quel ...In mezzo appunto l', una 'cintura di sicurezza' cruciale per la Russia come pochi altri ... 'Il tentativo di far passareper un mostro dai connotati pateticamente caricaturali, per ...Goncharenko, sindaco di Kramatorsk: «L’abitazione è la sola certezza, frutto di tanti sacrifici». I russi si avvicinano: «Ormai sono a 40 chilometri, siamo a portata della loro artiglieria» ...Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito Kiev che dovrebbe accettare rapidamente le condizioni di Mosca o prepararsi al peggio. Parlando a un incontro ...