Tim separa asset in 4 entità. Su rete avanti con OF ma c'è piano B

Pubblicità

... grazie ad un importante percorso di miglioramento della posizione finanziaria che prevede il deconsolidamento della rete fissa e l'eventuale ingresso di nuovi soci di minoranza inEnterprise", ...la rete fissa dai servizisottolinea che il mercato in cui opera è caratterizzato da una forte competizione e da un quadro di vincoli regolatori tra i più stringenti in Europa. Il ...Roma, 7 lug. (askanews) - Tim supera l'integrazione verticale e si fa in due con 4 entità differenti. La NetCo - con la rete fissa, primaria ...Per Tim la rete unica con Open Fiber è l'opzione prioritaria ma se non va in porto, vendita a un operatore privato. Ecco il piano che separa rete e servizi ...