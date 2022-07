Roma, al via lo studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio nella zona di Pietralata (Di giovedì 7 luglio 2022) Sul sito della Roma è stato pubblicato un comunicato congiunto della società e di Roma Capitale, argomento il nuovo stadio. Lo riportiamo di seguito. All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata.L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da AS Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Sul sito dellaè stato pubblicato un comunicato congiunto della società e diCapitale, argomento il nuovo. Lo riportiamo di seguito. All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di ASSpa tenutesi negli scorsi mesi,Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio unodiper ladi unosu un’area comunaledi.L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da ASnon ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla ...

