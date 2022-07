Questa non è una manifestazione contro la Nato (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 1 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un corteo di manifestanti marciare lungo la strada di una città. Il filmato è accompagNato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Al grido di “STOP ALLA Nato!”, circa 80.000 manifestanti hanno marciato ieri a Bruxelles contro la diminuzione del potere d’acquisto della popolazione a causa della crisi ucraina e dell’aumento dei prezzi dell’energia». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra una protesta a Bruxelles contro la Nato (North Atlantic Treaty Organization, organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, ovvero l’organizzazione intergovernativa per la collaborazione nel settore della difesa che conta oggi 30 membri). Il ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 1 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un corteo di manifestanti marciare lungo la strada di una città. Il filmato è accompagda questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Al grido di “STOP ALLA!”, circa 80.000 manifestanti hanno marciato ieri a Bruxellesla diminuzione del potere d’acquisto della popolazione a causa della crisi ucraina e dell’aumento dei prezzi dell’energia». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra una protesta a Bruxellesla(North Atlantic Treaty Organization, organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, ovvero l’organizzazione intergovernativa per la collaborazione nel settore della difesa che conta oggi 30 membri). Il ...

Pubblicità

borghi_claudio : Nella spazzatura di domani troverete in edicola (ma forse no, è probabile che il foglio non esista) questa esilaran… - ivanscalfarotto : Io porto una fede al dito, non ho una moglie, ho un marito: questo lo devo a uno scout cattolico di Rignano sull’Ar… - ignaziocorrao : ???Questa è la maggioranza del Parlamento europeo che non ha problemi a etichettare il #gas e l'energia #nucleare co… - Dear2Soledad : RT @marimar43418295: @dears2020 Un miracolo vivente che puoi toccare e vedere con i tuoi occhi. Le parole e gli epiteti qui non hanno senso… - mpoggio3 : RT @boni_castellane: non so se oggi potrà esserci una tempolinea migliore di questa... -