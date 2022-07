Presto un Apple Watch in versione rugged per quelli che amano il pericolo (Di giovedì 7 luglio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe in programma il lancio di una nuova versione di Apple Watch entro la fine dell’anno in corso che, secondo quanto riferito, è stata soprannominata “Extreme Sports“. Secondo l’attendibile Mark Gurman di Bloomberg, il display del wearable disporrà di una diagonale di circa due pollici. Il modello “Sport estremi” avrà un’area dello schermo più ampio di circa il 7% rispetto al più grande Apple Watch attualmente disponibile sul mercato. Inoltre, il display sarà da 47 mm caratterizzato da una risoluzione di circa 410 x 502 pixel. Gurman sostiene anche che più misurazioni o informazioni sul fitness potrebbero essere visualizzate sui quadranti con lo schermo più grande. Il possibile e futuro Apple Watch ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni,avrebbe in programma il lancio di una nuovadientro la fine dell’anno in corso che, secondo quanto riferito, è stata soprannominata “Extreme Sports“. Secondo l’attendibile Mark Gurman di Bloomberg, il display del wearable disporrà di una diagonale di circa due pollici. Il modello “Sport estremi” avrà un’area dello schermo più ampio di circa il 7% rispetto al più grandeattualmente disponibile sul mercato. Inoltre, il display sarà da 47 mm caratterizzato da una risoluzione di circa 410 x 502 pixel. Gurman sostiene anche che più misurazioni o informazioni sul fitness potrebbero essere visualizzate sui quadranti con lo schermo più grande. Il possibile e futuro...

