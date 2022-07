La CMA vuole vederci più chiaro sull’acquisizione di Activision da parte di Microsoft

(Di giovedì 7 luglio 2022) Come riportato dalla CNBC, la Competition and Markets Authority, un’organizzazione governativa britannica che sostiene la concorrenza leale, sta indagandodiBlizzard dadi, che ha fatto molto rumore anche nel settore esports. La CMA sta tentando di determinare in che modo l’acquisizione potrebbe potenzialmente influenzare la concorrenza nel settore dei giochi, con particolare attenzione sull’evidenza di “prezzi più alti, qualità inferiore o scelta ridotta” per i consumatori. La decisione iniziale dell’organizzazione è attesa entro il 1 settembre, dopodiché dichiarerà l’accordo “pulito” o avvierà la fase 2 dell’indagine se dovessero emergere prove di danni ai consumatori. Dopo l’annuncio,ha condiviso una dichiarazione con IGN rivelando che intende ...

