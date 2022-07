Johnny Depp fa una donazione a sette cifre dopo le bugie di Amber Heard sulla beneficienza

(Di giovedì 7 luglio 2022)ha fatto unacospicua nei confronti di una serie di ospedali per bambini, nel tentativo di fare ammenda per le mancate donazioni della sua ex moglie. La consistentedialla Perth Children's Hospital Foundation, al Great Ormond Street Hospital e al Children's Hospital of Los Angeles, ha letteralmente conquistato il web,che è venuto fuori chenon ha devoluto il denaro che aveva promesso di donare in, ovvero i 7 milioni di dollari ottenuti dal suo divorzio con l'attore. La notizia dellaè stata condivisa da Radar tramite una dichiarazione della Perth Children's Hospital Foundation che recita: "Siamo lieti di poter ...

Pubblicità

AntonioLaRosa8 : Jeff Beck chiuderà Umbria Jazz, 'atteso Johnny Depp' il 17 luglio - Perugia : Tutto pronto a Perugia per Umbria jazz 2022: Tanti concerti all'Arena, Johnny Depp special guest… - thekxt : Ascendente Leo?? - Regente Leo -Matthew Perry: sol?? luna?? -Johnny Depp: sol?? luna?? -Drake: s… - __Towanda : Oggi una ragazzina mi parlava di Johnny Depp dicendo che era la sua crush, poi mi ha chiesto “E tu ce l’hai la crus… - lalienospacejay : Raga pensavo fosse Johnny Depp al suo ultimo concerto -

Everyeye Cinema

Per la conclusione di domenica 17 luglio l'attesissimo live, già tutto esaurito, di Jeff Beck conospite speciale. Musica anche al teatro Morlacchi e alla Sala Podiani della Galleria ...Per la conclusione di domenica 17 luglio l'attesissimo live, già tutto esaurito, di Jeff Beck conospite speciale. Musica anche al teatro Morlacchi e alla Sala Podiani della Galleria ... Johnny Depp, una fonte vicina all'attore conferma: 'E' felice di aver riavuto la sua vita' Johnny Depp ha fatto una donazione cospicua nei confronti di una serie di ospedali per bambini, nel tentativo di fare ammenda per le mancate donazioni della sua ex moglie. La consistente donazione di ...Per il suo tour con Jeff Beck, Johnny Depp ha prenotato per sé un intero ristorante indiano nel Regno Unito, lasciando anche delle belle mance.