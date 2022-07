Isola 16 | Nicolas Vaporidis | “Opinionista in un reality? Non lo escludo”

(Di giovedì 7 luglio 2022)in un’intervista a Fanpage svela dei dettagli sull’, sulle amicizie e sui progetti futuri Dopo cento giorni trascorsi in Honduras,è tornato alla sua vita reale da vincitore delshow di Canale 5, L’dei Famosi. In un’intervista a Fanpage l’attore ha svelato: “Non mi manca niente dell’. Non mi mancano i momenti difficili, ma nemmeno quelli belli. Sono felice che sia finito tutto, di essere tornato alla vita normale, ai comfort, ad un letto, una doccia e a mangiare. L’unica cosa che ho fatto è stare con la mia famiglia. Per il resto ho rivisto Edoardo, siamo andati già due volte a cena”. Poi ha ammesso qual è stato secondo lui il naufrago più leale e ha fatto il nome dell’amico Edoardo. Mentre ...

