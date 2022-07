Insigne ancora infortunato, slitta l’esordio in Mls (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex capitano del Calcio Napoli, Lorenzo Insigne, salterà anche il match di sabato con la maglia del Toronto contro il San Jose Earthquakes. slitta ancora l’esordio di Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto: l’ex capitano del Napoli soffre di un risentimento muscolare al polpaccio. Non giocherà quindi, nella notte italiana tra sabato e domenica, Leggi su 2anews (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex capitano del Calcio Napoli, Lorenzo, salterà anche il match di sabato con la maglia del Toronto contro il San Jose Earthquakes.di Lorenzocon la maglia del Toronto: l’ex capitano del Napoli soffre di un risentimento muscolare al polpaccio. Non giocherà quindi, nella notte italiana tra sabato e domenica,

