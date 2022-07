Incubo furti dietro la Torre | ' Strade buie e degradate' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Pisa : Incubo furti dietro la Torre: 'Strade buie e degradate' -

LA NAZIONE

Una lunga serie di danneggiamenti e, infatti, tengono da tempo sotto scacco le vie interne tra cui via Porta Buozzi, via Cardinale Maffi, via Roma, via Derna e via Don Gaetano Boschi. E' ...La squadra volante della polizia ha smascherato lo specialista deisulle auto La Ormai era diventato un vero e proprio ''. Non passava mattina che in piazza Cavour non avvenisse qualche furto sulle auto in sosta. C'era qualcuno che prendeva di mira gli ... Incubo furti dietro la Torre: "Strade buie e degradate" Residenti e imprenditori chiedono di installare "la videosorveglianza e illuminare la zona per scongiurare atti vandalici e razzie nelle auto in sosta" ...In aula l'uomo si è scusato della propria condotta. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto il carcere.