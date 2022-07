(Di giovedì 7 luglio 2022)di Lorenzo Cherubini e dei suoi fan è iniziata, ecco dunque disponibile ilsuin streaming su. Ilsu, questo ilsu– con un titolo palesemente mutuato dalla hitAddosso – sarà disponibile suin streaming gratuito a partire da domani, venerdì 8 luglio 2022. Come annunciato dallo stesso cantautore di Sensibile Al, il progetto sarà disponibile di puntata in puntata contestualmente alle date del. Dall’8 luglio 2022 sarà possibile ...

Pubblicità

OptiMagazine

Dal 21 novembre, via a " Basco rosso ": in tre appuntamenti, ilsvelerà l'addestramento ... Novità in arrivo anche su RaiPlay, dove tornerà Lorenzocon con 'Jova Beach Play': dieci ...Finisce il sogno per cui lottarono Capossela eAddio ad Alessandra Amitrano, la strega fatata che sapeva di dover fare in fretta Il docufilm su Jovanotti su RaiPlay: quando vedere L’Estate Adesso con i concerti del Jova Beach Party