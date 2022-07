GPS | scioglimento della riserva | video tutorial passo dopo passo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Venerdì 8 luglio alle 14 | 30

(Di giovedì 7 luglio 2022) Daa giovedì 21è aperta su Istanze online la finestra utile per coloro che si sono inseriti nelle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, entro il 31 maggio, conin attesa di conseguire abilitazione e specializzazione sul sostegno. L'articolo .

e Supplenze 2022/23: le prossime scadenze di luglio.riserva, servizio, TFA sostegno [LO SPECIALE]23,59) , saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze didella riserva , ai fini dell'inclusione a pieno titolo nelledi I fascia, relative ai ...Da venerdì 8 luglio a giovedì 21 luglio è aperta su Istanze online la finestra utile per coloro che si sono inseriti nelle GPS, graduatorie ...In attesa della pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, per le quali gli aspiranti hanno potuto presentare ...